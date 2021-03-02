"Как это скажется на возможностях российских граждан, пока еще не могу ничего сказать. Надо дождаться окончательной развязки в этом вопросе. Мы на своем уровне проинформировали наших евросоюзовских коллег о том, что мы рассчитываем на принятие решений, которые не будут дискриминировать российских граждан", — сказал Лавров во вторник журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать идею ЕС ввести "ковид-паспорта" на территории Европы.

По словам министра, "конкретнее можно будет сказать, когда эта идея обретет хотя бы какие-то предварительные конкретные черты".

"Многие высказывают предположения: получается, эта задумка противоречит правилам демократии. Потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация — дело добровольное. Если будет введен ковидный паспорт, то это будет противоречить принципу добровольности", — подчеркнул Лавров.

"Посмотрим, чем это закончится. Надеюсь, решение будет приниматься с учетом мнения стран-членов, а не навязываться им. Фактор добровольности вакцинации — он очень серьезный", — заключил он.