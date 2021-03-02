Как сообщает пресс-служба Ростуризма, во вторник Ростуризм и каршеринг YouDrive подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились оказывать обоюдную поддержку в популяризации и повышении доступности внутреннего автомобильного туризма и сити-брейков. В рамках сотрудничества Ростуризм и YouDrive объединят усилия по созданию и продвижению новых туристических автомаршрутов по городам России, в путешествие по которым пользователи смогут отправиться, в том числе, на арендованной машине.

«Уже сейчас многие самостоятельные туристы, приезжая в крупные туристические города, выбирают каршеринг в качестве удобного средства передвижения, заменяющего личный автомобиль. Это дает возможность быстро, комфортно и по доступной цене посетить интересные места, или, например, организовать собственный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно. Мы рады, что каршеринговые сервисы начали также продвигать долгосрочную аренду своих автомобилей с возможностью путешествовать по стране, и мы готовы всячески поддерживать такие инициативы. Каршеринг может стать популярным транспортом для сити-брейков по России, сделать путешествия по стране еще более доступными и приятными», – сказала Догузова на церемонии подписания соглашения.

Гендиректор YouDrive Алексей Сергеев, в свою очередь, отметил, что с прошлого года спрос на междугородние поездки сильно вырос. Он рассказал, что в конце прошлого года компания добавила для пользователей возможность дальних поездок, благодаря которой можно выезжать из городов присутствия сервиса в любом направлении по России на расстояние до 2 тыс. километров. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В пресс-службе Ростуризма добавили, что готовы к сотрудничеству и с другими автомобильными компаниями, так как «развитие автотуризма, в том числе популяризация культуры ситибрейков в стране – одна из приоритетных задач ведомства».