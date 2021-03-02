В соответствии с законом Lex Koller, нерезидент не имеет права инвестировать в жилую недвижимость и землю под застройку в этом регионе. Иностранцы могут покупать только курортное жилье при наличии квот, при этом в собственности может быть только один объект, а пребывание хозяина в нем регламентировано. Но в регионе Андерматт его действие ограничили в 2006 году, и это стало толчком для привлечения иностранных инвесторов, поскольку вложения в жилье в Швейцарии позволяют стать резидентом страны.

"Федеральный совет Швейцарии продлил срок ограничения действия закона Lex Koller в туристическом регионе Андерматт с 2030 до конца 2040 года", — говорится в сообщении.

Андерматт расположен на северном склоне перевала Сент-Готтард, на высоте 1444 м. Там находятся гольф-поля, горнолыжные трассы, концертный зал и многое другое. Курорт продолжает активно развиваться – в ближайшее время там будут построены шесть отелей различной звездности, 42 дома с апартаментами, 25 эксклюзивных шале, а также новый ресторан уровня Мишлен.