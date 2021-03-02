"Сейчас мы ждем ответа от российской стороны. Думаю, что в марте-апреле будет положительный результат", — сказал Чориев в кулуарах "круглого стола" в Ташкенте "Транспортная дипломатия Республики Узбекистан: международно-правовые основы регионального сотрудничества".

Представитель Минтранса отметил, что в адрес спецкомиссии РФ по противодействию коронавирусу направлена вся информация о нынешней эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Узбекистане.

"В настоящее время Узбекистан соответствует всем критериям, которые установлены российской комиссией по противодействию распространению коронавируса, чтобы возобновить регулярные полеты", — отметил Чориев.

Узбекистан с 16 марта 2020 года приостановил пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранных граждан и соотечественников организовывались вывозные чартеры. В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в республике с 1 октября были открыты границы для въезда и выезда всех видов транспорта.

В настоящее время Uzbekistan Airways выполняет регулярные рейсы в Белоруссию, Турцию, ОАЭ, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. В марте возобновятся авиарейсы в Германию и Индию. Полеты в Россию пока осуществляются в режиме спецрейсов, только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов, обосновывающих необходимость вылета в РФ.