"К юбилею основателя парка в мае-июне будет приурочена череда мероприятий. Планируем установить памятник Василию Хлудову у входа в парк", — сообщил на своей странице в социальной сети мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Также, по его словам, в преддверии юбилея курортного парка развлечений пройдет реконструкция фонтанных комплексов, возведут несколько детских и спортивных площадок.

"В парке "Ривьера" появится система видеонаблюдения с распознаванием лиц и современная навигация", — отметил градоначальник.

Кроме того, к началу курортного сезона планируется завершить реконструкцию Зелёного театра и открыть концертную деятельность.

Копайгородский добавил, что все сочинские парки и скверы будут оборудованы системой видеонаблюдения.

"Всего в Сочи выделено 36 парков и скверов, необходимое оборудование сейчас установлено в 18 из них. Но на этот год мы заблаговременно предусмотрели необходимое финансирование, поэтому до конца 2021 системами видеонаблюдения будут оснащены ещё девять парков, в общей сложности там установим 90 видеокамер", — сказал мэр.

По его словам, во всех муниципальных парках курорта будет высажено 80 тыс. растений и цветов.

Хлудов Василий Алексеевич (1841-1913) — русский предприниматель, меценат, основатель сочинского парка "Ривьера", член правления Егорьевской бумагопрядильной фабрики Товарищества "А. и Г. братьев Хлудовых".

Парк "Ривьера" расположен в центральной части Сочи и является одной из главных достопримечательностей города. Парковая территория занимает 14,7 га и раскинулась на правом берегу реки Сочи, неподалеку от места, где она впадает в Черное море.

Парк "Ривьера" был создан еще в 1898 году. В 2000 году он приобрел статус объекта культурного наследия регионального значения.

Сегодня это территория, разделенная на зоны, в которых располагаются дендрологические коллекции, объекты культурного наследия, а также аттракционы, выставочные павильоны, дельфинарий.