2019 год "Россия" завершила с прибылью в 2,1 млрд руб.

Выручка компании в прошлом году упала на 46%, до 68,4 млрд руб., себестоимость продаж — на 39%, до 75,4 млрд руб.

В 2020 году "Россия" перевезла 5,7 млн пассажиров, что на 51% меньше, чем годом ранее.

Долгосрочные обязательства компании под конец 2020 года выросли на 10% в сравнении с уровнем конца 2019-го, до 10,6 млрд руб., краткосрочные — на 38%, до 29,6 млрд руб.

"Россия" входит в топ-5 крупнейших авиакомпаний РФ. Базовые аэропорты — петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.