В частности, выручка от тарифов на перевозку составила 31,2 млрд руб. (-30%), от услуг и сборов — 5 млрд руб. (-29%).

Как сообщалось, пассажиропоток "Победы" упал в прошлом году на 12%, до 9,1 млн человек. Средняя загрузка кресел при этом сохранилась почти на докризисном уровне — 92%. В апреле и мая компания из-за ситуации с коронавирусом не выполняла коммерческие полеты.

Себестоимость продаж компании в прошлом году уменьшилась на 18%, до 38,4 млрд руб. Расходы на авиатопливо упали на 36%, до 9,9 млрд руб., на аэропортовые услуги — на 14%, до 8 млрд руб. Затраты на лизинг самолетов почти не изменились, составив 8,7 млрд руб. (-1%).

Чистая прибыль "Победы" в прошлом году, как уже сообщала компания, составила 1,4 млрд руб., что в 3,5 раза меньше прибыли за 2019 год.

Согласно отчетности, в июне и октябре "Победа" привлекла кредиты на общую сумму 1,17 млрд руб. Речь идет о льготных кредитах на зарплаты персоналу под 2% годовых в рамках "антикризисных" постановлений правительства. По их условиям, если предприятие не сократит персонал больше чем на 10%, кредиты гасит государство. Задолженность по одному из кредитов на сумму 174 млн руб. "Победа" рассчитывает списать в апреле этого года, следует из отчета.

На конец 2019 и 2018 гг. у "Победы" отсутствовали заемные средства. В бюджете компании на 2021 год привлечение кредитных средств не предусмотрено, говорил на брифинге в прошлую пятницу гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется в московским "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800.