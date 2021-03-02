«Если на сегодняшний день обязательным было наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус методом ПЦР-диагностики, то теперь также будут учитываться справка о положительном тесте на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца до заезда, и сертификат профилактической прививки от COVID-19, выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня заезда. Необходимо будет предоставить один из трех документов на выбор», — говорится в сообщении.

Предложения по частичному снятию ограничений были рассмотрены накануне на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое провел глава Архангельской области Александр Цыбульский.

Как отметил губернатор, ситуация с распространением COVID-19 в регионе стабилизируется: «число выявляемых новых случаев заболевания ежедневно снижается, активно идет процесс вакцинации».

Также решением оперштаба смягчаются ограничения в отношении работы предприятий общественного питания. С осени 2020 года в Поморье рестораны и бары имеют право работать до 23:00. Теперь работа кафе и ресторанов продлена до 01:00. При этом одновременно за столом может размещаться до 20 человек.