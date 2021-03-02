По его словам, самые распространенные нарушения при охоте в прошлом году в Подмосковье были на водоплавающую дичь и диких копытных животных.
"В результате проверок в отношении физических лиц за прошлый год выявлено 735 административных правонарушения. По 27 нарушениям, имеющим признаки уголовно наказуемых деяний, материалы переданы в правоохранительные органы", — отметил Воскресенский.
В пресс-службе министерства отмечают, что рейдовые осмотры и обследования охотничьих угодий проводятся в Подмосковье на постоянной основе сотрудниками управления государственного охотничьего надзора Минсельхозпрода региона совместно с производственными охотничьими инспекторами, егерями охотничьих хозяйств.