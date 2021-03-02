Концерн в понедельник обратился с соответствующим иском в Харьюский уездный суд, сообщила пресс-служба Tallink.

По мнению истца, Tallinna Sadam, пользуясь ситуацией на рынке, злоупотреблял доминирующим положением при оказании услуг в порту Ванасадам, что привело к незаконному обогащению. Сумма требований включает сборы, уплаченные Tallink в 2017-2019 годах.

Как считают в паромном концерне, Tallinna Sadam установил неоправданно высокие цены на портовые услуги для пассажирских судов. Согласно закону о конкуренции, предприятию, имеющему доминирующее положение на рынке, запрещено прямо или косвенно навязывать несправедливые цены или иные несправедливые условия ведения бизнеса или принуждать к ним.

"Tallink Grupp и Tallinna Sadam уже некоторое время ведут переговоры о ценах на портовые услуги, которые предлагаются в Старом порту, в том числе переговоры были, например, уже в 2018 году. Состоявшиеся переговоры не привели к существенному изменению ситуации", — отметил председатель правления паромного концерна Пааво Ныгене, слова которого приведены в пресс-релизе.

AS Tallink Grupp — один из ведущих поставщиков услуг по перевозке пассажиров и грузов в северной части региона Балтийского моря. Компания владеет 15 судами и управляет несколькими паромными маршрутами (бренды Tallink и Silja Line).

Таллинский порт — крупнейший в Эстонии грузо-пассажирский комплекс из пяти портов, объединяет Старый порт (Ванасадам, или Таллинский пассажирский порт), Мууга, Палдиски, Пальяссааре и Сааремаа. AS Tallinna Sadam на 100% принадлежит государству. В концерн входят дочерние компании TS Laevad и TS Shipping, а также совместное предприятие Green Marine.