C понедельника жителям запрещено покидать свои районы. Исключения сделаны для лиц, которые отправляются на работу или ухаживают за родственниками.

Закрыты детские сады и школы для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, закрыты все магазины, кроме тех, которые занимаются продажей жизненно важных товаров.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отметил, что цель ограничений — не допустить, чтобы больницы были переполнены.

Для обеспечения соблюдения мер задействовали около 30 тыс. полицейских и военнослужащих, установлено 500 проверочных пунктов по стране.

В Чехии фиксируют один из самых высоких в мире приростов заболеваемости коронавирусом в мире. На 100 тыс. человек выявляют около 109 новых случаев. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, это наихудший показатель в мире.

За время пандемии в стране выявили 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, около 20 тыс. человек скончались от последствий COVID-19.