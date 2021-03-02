Как сообщает пресс-служба зампреда правительства Виктории Абрамченко, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Виктория Абрамченко в режиме ВКС провели совещание с предпринимателями республики и главой региона Артуром Парфенчиковым по вопросам развития туризма. В нем также приняли участие глава Ростуризма Зарина Догузова, гендиректор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов, представители Минприроды, Минсельхоза Минцифры и Минтранса.

Один из вопросов в ходе совещания касался развития агротуризма. По словам Абрамченко, правительство ведет последовательную работу по сокращению барьеров для использования земель сельхозназначения для развития сельского хозяйства и поддержки аграриев. Так, в первом чтении уже был рассмотрен и поддержан законопроект, который позволит фермерам строить дом для проживания на этих территориях. В то же время, поправки в законодательство содержат ограничения по площади объектов, а также не допускают строительство на сельхозугодиях и иных особо ценных землях. По словам вице-премьера, аналогичную конструкцию необходимо детально проработать для агротуризма, чтобы сельхозземли не превратились в коттеджные поселки.

«Это очень актуальный, но требующий серьезной проработки и обсуждения вопрос. Сельхозземли позволяют обеспечить страну необходимым продовольствием и являются источником наращивания агроэкспорта. Поэтому земля, которая является средством производства, не может быть застроена. Задача государства – создать необходимый баланс и правовые механизмы, которые, с одной стороны, сохранят земли сельхозназначения, а с другой – создадут условия для развития инфраструктуры, в том числе достаточной для реализации потенциала агротуризма», — отметила Абрамченко.

«По итогам совещания Ростуризму и Минсельхозу России поручено подготовить и включить в новый профильный нацпроект мероприятия по развитию агротуризма как на территории Карелии, так и в других регионах страны. Для обеспечения сотовой связью туристических объектов и маршрутов в регионе правительство республики с участием операторов подвижной радиотелефонной связи должно проработать и внести в правительство РФ предложения по строительству новых базовых станций подвижной радиотелефонной связи», — сообщает пресс-служба.

Также по итогам совещания для создания качественной транспортной инфраструктуры Росавтодору поручено обеспечить приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования федерального значения А-137 автомобильная дорога Р-21 «Кола» – Тикша –Ледмозеро –Костомукша – граница с Финляндской Республикой и Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, подъезды к городам Беломорск и Кемь.

«Карелия – уникальный по красоте и достопримечательностям регион. Мы видим ежегодное увеличение российского и иностранного турпотока в республику. И даже в пандемию не произошло особого сокращения числа желающих посетить регион. Инициативы, которые прозвучали на встрече, так или иначе, касались поддержки этой отрасли. И все интересные предложения мы учтем при подготовке нацпроекта в сфере туризма. У нас большая страна, где у каждого региона есть свои природные и туристические особенности. Поэтому помимо решения общих для всех субъектов вопросов развития отрасли, конечно, будем учитывать уникальные возможности каждого субъекта», — сказал по итогам обсуждения вице-премьер Дмитрий Чернышенко.