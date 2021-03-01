"Создание сети многофункциональных заправочных станций вдоль трассы "Таврида", на которых будет предусмотрена возможность зарядки электромобилей, способствует развитию современной инфраструктуры электротранспорта на территории полуострова", — отметила первый заместитель министра транспорта Крыма Татьяна Малий, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Уточняется, что первые объекты АЗС на трассе "Таврида" введут перед курортным сезоном компании "ТЭС" и "АТАН" — крупнейшие нефтетрейдеры Крыма.

Помимо автозаправок начнут работать также места отдыха, кафе и рестораны, объекты ритейла, супермаркет, где, в частности, будет спецзона для продажи изделий народных промыслов. Предусмотрено также открытие туристско-информационных центров, приезжие смогут получить там информацию об отдыхе на полуострове.

Как сообщалось, дорога длиной более 250 км начинается у моста через Керченский пролив, который связал полуостров Крым с материковой частью РФ, и соединяет крупнейшие города полуострова. Ее пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Шоссе состоит из восьми этапов. Стоимость семи участков четырехполосной трассы составляла около 150 млрд рублей, они построены. Стоимость первого этапа восьмого, севастопольского, участка — порядка 9 млрд рублей, он должен быть сдан до декабря 2021 года.

Компания "ВАД", созданная в 1994 году в Санкт-Петербурге и в январе 2017 года перерегистрированная в Вологде, является единственным исполнителем работ по строительству "Тавриды".

Шоссе строили за счет средств федеральной целевой программы развития республики Крым и Севастополя.

Правительство России в январе текущего года включило "Тавриду" в перечень федеральных дорог.