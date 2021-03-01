"Предложение об этом будет сделано в течение марта, чтобы облегчить свободное перемещение в Европейском союзе. Что касается применения сертификата, он может быть использован не только для того, чтобы подтвердить вакцинацию, но также результаты тестов или выздоровление", — сказал Виганд в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он указал на договоренность государств-членов ЕС о требованиях к сертификату, сообщив, что осталось скоординировать механизм взаимного признания систем.

Журналисты интересовались, будет ли освобождать такой сертификат путешественников от карантина; как предполагается принять законопроект до лета, если будет еще много не вакцинированных людей; будут ли сертификаты контролироваться на внутренних границах ЕС и др. В ответ руководитель службы официальных представителей ЕС Эрик Мамер призвал не торопиться и подождать, так как "тема совсем свежая", и предстоит работа. "Я не думаю, что уже пришел момент рассматривать детали этого предложения, которое на самой начальной стадии, мы будем вас информировать в дальнейшем, как только сможем", — сказал Мамер.

Чиновник при этом заявил, что в масштабе ЕС "речь идет о разработке ничего иного, кроме практического средства, позволяющего облегчить свободу передвижения внутри ЕС" в профессиональных или туристических целях на базе имеющихся медицинских данных.

Другой представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке пояснил: "Мы уже говорили в прошлом, что думаем о том, как в рамках нашего сотрудничества с ВОЗ перейти (с применением сертификата — ИФ) на международный уровень. Но, как сказала в четверг (25 февраля на пресс-конференции после саммита ЕС — ИФ) председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, мы начнем работать сначала над европейским решением, а в дальнейшем посмотрим".

Он добавил, что сертификат предполагается разработать в бумажном и цифровом форматах при усиленной защите персональных данных обладателей документа.