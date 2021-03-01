"Спустя полчаса после взлета из международного аэропорта столицы Судана Хартум самолет авиакомпании Tarco Airlines вынужденно вернулся обратно. Причиной стал кот, который проник в кабину пилотов и начал свирепо атаковать их", — пишет портал.



Как отмечается, экипаж так и не смог совладать с животным, в результате чего было принято решение совершить аварийную посадку. Никто из пассажиров не пострадал. Изначально самолет направлялся в столицу Катара Доху.



"Нельзя сказать точно, как кот попал в кабину пилотов. Вероятно, это произошло в момент чистки самолета или его техосмотра. До вылета самолет стоял в ангаре, там в него и мог пробраться кот", — сообщает портал.