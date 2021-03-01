"Обычно страдающая от наводнений Венеция столкнулась с противоположной проблемой – из-за отлива уровень воды в каналах снизился на 48-55 сантиметров. Часть из них пересохла", — пишет портал.

Как отмечается, знаменитый Гранд-канал не пересох, но заметно обмелел: отлив открыл его берега. Передвижение жителей по городу затруднено (многие из них используют лодки как основное транспортное средство), немногочисленные туристы также не могут кататься на гондолах.

"Нынешний отлив стал заметным, но не рекордным для Венеции. В 2018 году уровень воды в каналах опускался на 66, а 2008 году – на 83 сантиметра", — уточняет портал.

В 2019 году Венеция столкнулась с рекордными наводнениями, которые нанесли ущерб в 1 млрд евро. В июне 2020 года город затопило вновь. Ученые полагают, что к 2050 году Венеция будет испытывать сильные наводнения раз в пять лет, а к 2100 – раз в пять месяцев.