"По данным федерального статистического бюро Швейцарии, из России в 2020 году въехало 42 193 туриста, падение составило 70,2%. Россияне провели 133 тыс. ночей в гостиницах страны, что на 62,7% меньше, чем годом ранее. Больше всего ночевок потеряли Цюрих (минус 69,8%), Женева (минус 70,8%), Лозанна (минус 69%), Базель (минус 70%) и Лугано (минус 72,8%)", — рассказала она.

На самых популярных горнолыжных курортах Санкт-Мориц и Церматт россияне провели по 15 тыс. ночевок, снижение составило 30 и 35% соответственно. Лучшими месяцами для российского рынка в 2020 году стали январь и февраль, до начала пандемии и закрытия границ наибольшей популярностью у россиян пользовались Церматт, Санкт-Мориц, Женева, Цюрих, Лозанна и термальный курорт Бад-Рагац.

Варт напомнила, что 2019 год был рекордным для туристической отрасли Швейцарии.

"2020 год больше похож на фильм ужасов. Число иностранных прибытий упало на 45% и составило 10,7 млн. В гостиничном секторе было зарегистрировано 23,7 млн ночевок, что на 40% меньше, чем в 2019 году. Зарубежные туристы провели на 66% меньше ночевок в гостиницах по сравнению с предыдущим годом, при этом на 24% вырос спрос на размещение в отелях среди местных жителей с июля по октябрь", — добавила она.

1 марта Швейцария начинает постепенно снимать коронавирусные ограничения, введенные в декабре. В понедельник открылись магазины, музеи и открытые развлекательные и спортивные площадки. Пока ослабление ограничений не касается ресторанов и кафе. Кроме того, сохраняются требования о соблюдении дистанции и ношении масок.