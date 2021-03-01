Полученные от размещения средства будут направлены на общекорпоративные нужды, сообщила компания.

Цена акций Royal Caribbean на закрытие рынка в пятницу составляла $93,27, исходя из чего компания может продать около 16,08 млн бумаг. Это составляет примерно 6,8% находящихся в обращении акций.

На конец 2020 года объем ликвидности компании составлял около $4,4 млрд, при этом ежемесячные расходы на поддержание операций в связи прекращением круизов из-за пандемии COVID-19 оценивался в $250-290 млн. Путешествия на большинстве судов приостановлены до 30 апреля.