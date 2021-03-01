"Мы ждем притока иностранных туристов в июне – в частности, благодаря возрождению туризма из Великобритании, где 17 мая должны снять ограничения на международные поездки. Кроме того, очень важны такие рынки, как Россия, Украина и Германия. Туристы из этих стран поедут уже в мае", — цитирует издание заместителя главы Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Бюлента Бюлбюлоглу.

По его словам, нынешний сезон будет "намного успешнее предыдущего" благодаря программе вакцинации. В ближайшее время в Турции планируют сделать прививки сотрудникам турсектора.

"Отельеры ждут двукратного увеличения потока по сравнению с прошлым годом: многие гостиницы, которые не смогли работать в прошлом сезоне, в этом году завершили подготовку и готовы открыться. Все ждут старта сезона", — отмечает газета.

Ранее сообщалось, что Турция начнет ослаблять коронавирусные ограничения с марта. Каждой из 81 провинций присвоят уровень опасности – от "очень высокого" до "низкого". В первую очередь планируют отменить комендантский час, который сейчас действует на протяжении выходных и вечером в будни.

Кроме того, с 26 мая в Турции планируют отменить требование отрицательных ПЦР-тестов для туристов, которые на данный момент обязательны для въезда. Тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета рейса в Турцию. Пассажирам младше 6 лет справка не нужна.

В 2020 году из-за пандемии доходы туристического сектора Турции сократились более чем на 65% и составили $12 млрд (годом ранее было $34,5 млрд). Страну посетило 12,7 млн иностранных туристов (из них более 2,1 млн – россияне), это на 71,7% меньше, чем в 2019 году.