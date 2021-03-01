Полеты будут выполняться в аэропорт "Домодедово" по вторникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A320, рассчитанном на 132 пассажира.

Как уточняет пресс-служба перевозчика, справка о тестировании должна быть на английском языке, а тест сдан не ранее чем за 96 часов до вылета в одной из авторизованных лабораторий. Кроме того, все пассажиры должны будут подписать согласие на предоставление результатов теста. Детям до 12 лет справки не нужны.

Как уточняет авиакомпания, список аккредитованных Роспотребнадзором лабораторий, уполномоченных выдавать справки, можно увидеть на сайте ведомства.

Справки о тестировании потребуются также россиянам при вылете рейсами Qatar Airways из аэропортов Танзании – с острова Занзибар, Дар-эс-Салаам и Килиманджаро. Авиакомпания предлагает обращаться в две авторизованные лаборатории на Занзибаре, где можно получить такую справку – The National Public Health Laboratory и Mnazi Mmoja Governement Hospital.

При этом въезд в Катар в настоящее время разрешен только гражданам этой страны, Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии. Всех прибывающих отправляют на карантин.