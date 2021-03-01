"Целью (введения паспортов — ИФ) является предоставление доказательств того, что человек прошёл вакцинацию, результатов тестов тех, кто ещё не смог получить вакцину, а также информацию о выздоровлении от COVID-19", — написала фон дер Ляйен в своём твиттере.

Она добавила, что такой паспорт призван "облегчить жизнь европейцев".

"Цель состоит в том, чтобы постепенно дать им возможность безопасно перемещаться в Европейском союзе или за его пределами для работы или туризма", — подчеркнула фон дер Ляйен.

По словам главы ЕК, данный документ "будет обеспечивать защиту, безопасность и конфиденциальность данных".