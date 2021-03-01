"Утро понедельника началось с такого подарка от благодарных ивентщиков", — написал Алиханов в своем инстаграме, приложив фотографию роскошного торта.

Губернатор добавил, что готовится к соревнованиям, поэтому "с грустью в глазах" передает торт в министерство культуры и туризма.

Глава региона также напомнил, что власти помогают организаторам праздников и мероприятий, представителям ивент-индустрии пережить период коронавирусных ограничений при помощи субсидий от регионального бюджета.

В многочисленных откликах подписчики выразили поддержку Алиханову за понимание проблем регионального бизнеса и ту финансовую помощь, что оказывает предпринимателям региональная власть.

Правительство Калининградской области в ноябре 2020 года приняло постановление о поддержке коллективов ивент-индустрии, в которых трудятся до 15 человек сотрудников. Речь идет о предприятиях отрасли развлечений и искусства, организации конференций и выставок, зрелищных мероприятий.

Эти предприятия могли рассчитывать на субсидии в размере 200 тыс. руб. Из них на выплату зарплат можно было потратить до 50 тыс. рублей и до 150 тыс. руб. на расчеты с контрагентами.

Комментируя это решение, губернатор Алиханов отметил, что региональные меры по стабилизации областной экономики в период пандемии весьма существенны. "Регион только из своего бюджета 1 млрд рублей направил на поддержку малого и микробизнеса, выплаты людям, потерявшим работу и самозанятым", — сообщил глава области.