На прошлой неделе аэропорт заявил, что его убытки в 2020 году из-за пандемии составили 2 млрд фунтов стерлингов. Хитроу специализируется на дальнемагистальных перевозках, которые особенно сильно сократились из-за коронавируса.

"В прошлом году количество пассажиров сократилось на 90% по сравнению с показателями до пандемии. А расходы на содержание аэропорта остались прежними. Прежде авиакомпании платили за воду, электричество и обработку багажа. Сейчас, из-за отсутствия рейсов, аэропорт вынужден это делать сам. Аэропорт не получит никакой прибыли от нового сбора, средства от него пойдут только на покрытие расходов на эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры", — пояснил порталу представитель воздушной гавани.

Сбор в размере 8,9 фунтов будет добавлен к другим, уже действующим в аэропорту. Он уже введен для пассажиров авиакомпании British Airways. В результате, как посчитало издание, семье из пяти человек придется заплатить за вылет из Хитроу помимо стоимости билетов почти 45 фунтов (4,6 тыс. рублей).

Как пишет The Times, британские туроператоры уже выразили разочарование решением администрации Хитроу. По их мнению, это может привести к тому, что и другие аэропорты мира возьмут эту практику на вооружение.