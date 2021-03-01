"Представители Вологодской области поддержали предложение создать одно из представительств Деда Мороза в нашем регионе. Главного сказочника страны на площадке АТК "Богдарня" будет представлять его помощник, другой сказочный персонаж — Конек-Горбунок", — говорится в сообщении.

Цель этого проекта — поддержать создаваемый во Владимирской области бренд "Покровский край", призванный привлечь туристов в Петушинский район.

Туристический проект "Великий Устюг — родина Деда Мороза" действует в Вологодской области с 1999 года. Загородная вотчина Деда Мороза (резиденция) находится в Великом Устюге. Вотчина — популярный у туристов объект, который ежегодно посещают около 300 тыс. гостей.