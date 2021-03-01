По данным администрации Кубани, наиболее высокой была загрузка отелей на курортах поселка Красная Поляна, за зимний сезон она в среднем составляла 70%, а в праздничные дни превышала 90%. Загрузка отелей на побережье Черного моря достигала почти 60%, Азовского – превышала 30%.

Как подчеркнул губернатор региона Вениамин Кондратьев, на которого ссылается пресс-служба, это говорит о снижении фактора сезонности при приеме туристов в регионе.

В 2020 году Краснодарский край посетили 11,5 млн туристов, на треть меньше, чем годом ранее.