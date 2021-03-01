Более 11% пассажиропотока, как ожидается, будет обслужено в аэропорту "Шереметьево", откуда компания с мая начнет летать на Boeing 737-800, полученных от "Аэрофлота".

"Суммарно мы хотим перевезти (в 2021 году — ИФ) 13,5 млн человек. Это план на весь год по всей "Победе". Только из "Шереметьево" — более 1,5 млн человек", — сообщил гендиректор "Победы" Андрей Калмыков на пресс-конференции в пятницу.

В 2020 году, ознаменованном началом пандемии COVID-19, "Победа" перевезла около 9,1 млн человек, в 2019 году — 10,3 млн. Перевозки выполнялись на 30 Boeing 737-800, большинство — из базового аэропорта компании в Москве "Внуково", около трети — из регионов. Более 1,5 млн пассажиров в этом году будет перевезено не только прямыми рейсами из "Шереметьево" и обратно — самолеты смогут также летать по схеме "треугольника", уточнил Калмыков. "Чтобы обеспечить налет, ночью эти самолеты будут летать на востоке страны. У нас не хабовая модель, поэтому нам необязательно каждый раз возвращаться в "Шереметьево", — пояснил он.

Как сообщалось, полеты из "Шереметьево", где базируется головная компания группы — "Аэрофлот", "Победа" начнет с 11 мая. В летнем расписании "Победа" будет летать по 13 направлениям из "Шереметьево", включая одно международное — турецкую Анталью. Рейсы будут выполняться по код-шеринговому соглашению с "Аэрофлотом", которое предполагает совместную эксплуатацию рейсов на одном маршруте. На рейсах будут использоваться Boeing 737-800, которые "Победе" передаст "Аэрофлот". Стратегия группы предполагает передачу лоукостеру 50 таких самолетов до 2024 года.

"В этом году десять самолетов получаем из ПАО "Аэрофлот", они будут полностью переконфигурированы в наш стандарт: 189 кресел вместо 158 (у "Аэрофлота" — ИФ). Там не будет ни кухонь, ни гардеробов, — сообщил Калмыков. — В летнее расписание войдем с десятью самолетами, которые будут летать из "Шереметьево". В следующем году темпы поступления воздушных судов из парка "Аэрофлота" будут более чем удвоены — придут еще 24".

Для базы в "Шереметьево" лоукостер планирует набрать более 300 бортпроводников и 140 командиров и пилотов. Часть пилотов "может перейти из группы "Аэрофлот", хотя там нет профицита", отметил Калмыков. Бортпроводников компания будет обучать с нуля в своем учебном центре.

Стандарты обслуживания рейсов авиакомпании в "Шереметьево", по словам Калмыкова, будут такими же как во "Внуково". "Шереметьево" нам гарантирует то же минимальное время разворота рейса, что и во "Внуково" — 25 минут. Все технологические стандарты полностью сохраняются. Поэтому мы планируем обеспечить точно такой же высокий налет", — сказал он. Заполняемость кресел "Победы", которая сейчас составляет в среднем 93%, планируется "как минимум сохранить, в идеале — увеличить", добавил топ-менеджер.

Стандарты обслуживания пассажиров, включая правила провоза ручной клади, и тарифная политика для рейсов из "Шереметьево", по словам Калмыкова, также не изменятся. "Все тарифы из "Шереметьево" будут строиться точно по такому же принципу, что из "Внуково": у нас динамическое ценообразование, все будет зависеть от баланса спроса и предложения. Но и в одном, и в другом аэропорту мы сохраняем минимальные тарифы — 499-999 руб.", — сказал CEO "Победы".

При этом в сравнении с ценами билетов "Аэрофлота" на тех маршрутах, которые отойдут "Победе", тарифы лоукостера будут "существенно ниже", добавил Калмыков. "Это главная цель, которая ставилась в стратегии — снижение цены на 30% по сравнению с 2019 годом. Я уверен, что она уже выполнена: с тех пор цены упали на 30% и даже больше. Но мы снизим еще. У нас есть еще небольшие запасы по эффективности", — сказал он.

Отвечая на вопрос о прогнозе финансового результата "Победы" по итогам 2021 года, Калмыков сказал: "Минус не планируем".

Синергия для группы от совместного базирования "Аэрофлота" и "Победы" в "Шереметьево" заключается "в большей эффективности использования парка и других ресурсов, что в конечном итоге приведет к улучшению наших результатов", заявил журналистам замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии и маркетингу Андрей Панов. "За счет того, что у "Победы" гораздо больше кресел и гораздо больше оборот (чем у "Аэрофлота" — ИФ) по понятным причинам, у нее в конечном итоге пассажиропоток примерно в два раза выше", — сказал он.