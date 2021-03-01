"Власти Таиланда разрабатывают план по сокращению до трех дней или даже полной отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. Массовый прием путешественников может стартовать в третьем квартале года", — пишет издание.

В частности, турбизнес Таиланда просит облегчить правила въезда для туристов из Китая, Сингапура и Великобритании – стран, которые начали вакцинацию своего населения.

Как отмечает газета, подобная инициатива означает, что правительство взяло курс на восстановление индустрии туризма, которая вносит весомый вклад в экономику Таиланда – около 20%. Прежде в стране настаивали, что прививки "не могут обеспечить достаточной гарантии от передачи коронавируса". На новостях об ослаблении ограничений выросли акции тайских гостиничных и ресторанных операторов.

Пребывание иностранных туристов в стране будет отслеживаться с помощью GPS-приложения Thailand Plus, в котором они обязаны зарегистрироваться. Туристам без смартфонов нужно будет обратиться за специальными инструкциями в аэропортах Бангкока или Пхукета.

Таиланд открыл границу для иностранных туристов в октябре, однако строгие правила въезда отпугивают большинство гостей. В частности, путешественникам нужно сдавать тесты ПЦР и отбывать 14-дневный карантин в одобренных правительством отелях.

Кампания по вакцинации в Таиланде стартовала в минувшее воскресенье. К концу года в стране планируют сделать прививки половине населения. Будут использованы вакцины разных производителей.