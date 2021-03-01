Падение этого показателя в феврале замедлилось. После новогодних праздников в январе падение дальних ж/д перевозок пассажиров составляло 34,6%.

В преддверии новогодних праздников в декабре падение перевозок достигало 42,2%, в ноябре — 49%, в октябре — 38%. В сентябре перевозки пассажиров в поездах дальнего следования сократились на 32%, в августе — на 33,4%, в июле — на 50,8%, в июне — на 68,2%. В мае перевозки рухнули на 79%, в апреле падение составило 77%. Динамика "дальних" ж/д перевозок пассажиров в РФ ушла в "минус" в марте 2020 года, тогда перевозки пассажиров сократились почти на 20%. До этого в феврале и январе прошлого года отмечался рост "дальних" пассажирских ж/д перевозок — на 6,6% и 4,3% соответственно.

Пассажирооборот в дальнем следовании в феврале 2021 года, согласно данным РЖД, упал на 32,4%, до 3,5 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 18,7%, до 65,5 млн человек, пассажирооборот — на 19,9%, до 1,9 млрд пассажиро-километров.

Всего в феврале было отправлено 70,7 млн пассажиров, что на 19,4% меньше, чем в том же месяце 2020 года, пассажирооборот сократился на 28,5%, до 5,4 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-февраля 2021 года перевозки снизились на 22,9%, до 136,5 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании — на 31,1% (до 11,1 млн), в пригородном сообщении — на 22,1% (до 125,4 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 32,7%, до 11,6 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании — на 36% (до 7,9 млрд), в пригородном сообщении — на 24,3% (до 3,7 млрд пассажиро-километров).