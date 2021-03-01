Авиакомпании AZUR air и Nordwind откроют чартерные и регулярные рейсы в Турцию с 3 марта. Авиакомпания "Россия" начнет выполнять полеты по данному маршруту с 6 марта.

Отмечается, что в настоящее время рейсы из Екатеринбурга в Анталью выполняет авиакомпания Royal Flight по вторникам и пятницам.

"С приходом на маршрут новых перевозчиков общее число рейсов в Турцию из Кольцово в марте увеличится до девяти в неделю", — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, Nordwind и AZUR air планируют выполнять полеты на турецкий курорт по средам и субботам. AZUR air будет летать в Анталью на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров, Nordwind — на Airbus A321 вместимостью до 220 пассажиров

Авиакомпания "Россия" будет выполнять полеты на самолете Boeing 737-800 по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из "Кольцово" в 15:20, 15:40 и 16:25 местного времени.