"Курортные регионы готовят предложения к прохождению курортного сезона. Летом увеличится объем потребляемой воды, зоны риска должны быть еще раз оценены — в первую очередь это касается побережья. До конца недели будет заслушивание (отчетов — ИФ), как нужно с учетом всех нюансов подготовиться, чтобы срывов курортного сезона не было", — сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения Крыма в понедельник.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в 2021-м.

Симферополь и 39 населенных пунктов поблизости с конца августа прошлого года переведены на графики подачи воды: в основном — шесть часов в сутки. Курортная Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря (если вода есть в дописточниках — водопадах и реках, то население получает ее почти круглосуточно). Курорт Алушта и поселки поблизости с конца февраля нынешнего года получают воду 10 часов в сутки.

Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых — бурение скважин, ремонт труб, в крайнем случае — строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей.