"Хабаровский край может войти туда со своим уникальным комплексным инвестиционным проектом "Амур — дорога тысячелетий", который включает три туристских кластера — "Амур-Хабаровск", "Большой Хехцир" и "Комсомольск-Солнечный", — сказал глава региона, слова которого приводятся в сообщении.

Один из показателей нацпроекта — увеличение турпотока внутри страны и создание новых рабочих мест в сфере туризма.

По данным правительства края, в частности проект "Большой Хехцир" предполагает создание горнолыжного курорта и сопутствующей инфраструктуры в пригороде Хабаровска и на российской части острова Большой Уссурийский, где необходимо построить пункт пропуска на границе с Китаем. Государственные инвестиции оцениваются в сумму 5,5 млрд рублей, еще свыше 11 млрд рублей должны составить частные инвестиции. Срок реализации проекта — 2021 -2030 гг.