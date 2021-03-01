"Хакатон решено провести в 2021 году. Он запланирован на 27-28 марта", — приводят в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Прием заявок на участие в соревновании уже стартовал, он продлится до 17 марта.

Первый хакатон в сфере туризма прошел в Москве в феврале 2020 года, на него было подано 1,2 тыс. заявок. Соревнование получило положительный отклик от участников и компаний-партнеров, в связи с чем власти столицы приняли решение о развитии этого опыта.

Хакатон — командное соревнование разработчиков, которые в ограниченные сроки создают программный продукт.