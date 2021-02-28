"Российские авиакомпании получили новую телеграмму от управления гражданской авиации Турции. В ней говорится о том, что авиакомпании не смогут допускать на борт пассажиров без отрицательных тестов на коронавирус до 26 мая", — сообщает АТОР.

Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в Турцию. Пассажирам младше 6 лет справка по-прежнему не нужна.

"Несмотря на обозначенный срок, распоряжения турецких властей могут меняться", — отметили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что Турция будет требовать справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус у прибывающих в страну до конца марта.

Турция ввела требование о справках на коронавирус при въезде 30 декабря 2020 года в связи с распространением "британского штамма" коронавируса. Документ требуется при посадке в самолет, в случае его отсутствия пассажир не допускается на борт.