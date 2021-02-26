Глубина продаж — до 30 ноября текущего года. В рамках программы господдержки S7 Airlines выполняет ежедневные регулярные рейсы между Москвой и Улан-Удэ.

Жители ДФО, относящие к льготной категории пассажиров (в возрасте до 22 лет включительно, для граждан пенсионного возраста — для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) могут приобрести билеты до 31 декабря 2021 года.

Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы.

Полеты в Улан-Удэ выполняются на Airbus A320neo.