Отменяются поезда N764 и N765 с 11 по 23 мая.

Кроме того, с 11 по 28 мая 2021 года в график отправления других рейсов "Сапсанов" между Петербургом и Москвой, а также между Петербургом и Нижним Новгородом будут внесены изменения по времени отправления и прибытия, от пяти минут до часа.

С 11 по 28 мая изменится также расписание и график движения поезда "Невский Экспресс", курсирующего между Санкт-Петербургом и Москвой.

В настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.