"Ставим для себя цель (...) к 2030 году в два раза увеличить поток туристов — до более чем 7 млн человек", — сказал Моор журналистам в пятницу.

По его словам, порядка 40% туристов приезжают в Тюменскую область, чтобы отдохнуть на курортах с термальными источниками.

При этом он отметил заинтересованность инвесторов в развитии туристической сферы.

"Интерес инвесторов самых разных к этой сфере есть (...) Мы со своей стороны будем стимулировать развитие таких курортов — больших и малых, на две, три, четыре звезды, на самого разного туриста, на самый разный кошелек", — сказал Моор.

Он также добавил, что как только ограничения, связанные с коронавирусом, будут сняты, Тюменская область будет готова принимать и иностранных туристов.

Тюменские термальные источники имеют не горное или вулканическое происхождение, они возникли из подземного моря, которое оказалось запертым внутри в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад.