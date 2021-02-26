Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Вылет из Сочи — в 15:20, прибытие в Ростов-на-Дону — в 16:50. Вылет в обратном направлении — в 17:40, прибытие в Сочи — в 19:10. В сообщении отмечается, что после 21 марта расписание рейсов из Сочи изменится.

Рейсы будут выполняться на самолетах ATR-72 вместимостью 70 пассажиров. В настоящее время авиакомпания "Азимут" выполняет ежедневные рейсы из Ростова-на-Дону в Сочи. "ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут". По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта сократился на 31,8% и составил 2,086 млн человек.