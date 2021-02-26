"Подводя итоги прошедшей праздничной недели с продолжительными выходными днями, мы отметили высокую загрузку отелей и малых средств размещения. В горном кластере она достигла более 95%. Всего же одномоментно в гостиницах Сочи количество туристов составило более 78 тыс. человек", — рассказал журналистам заместитель главы города Владимир Пушкарев в пятницу.

По его словам, на предстоящей неделе, как и в целом в марте, отмечается повышенный интерес туристов к отдыху в Красной Поляне.

"С начала весны в горном кластере планируется проведение ряда спортивных первенств по бобслею, прыжкам с трамплина, горным лыжам и другим видам спорта. Также поэтапно возвращается концертная деятельность. Загрузка залов по-прежнему не должна превышать 30%", — подчеркнул вице-мэр.

"Начало летнего сезона, судя по бронированиям, мы ожидаем в начале мая. Пик нагрузок по турпотоку прогнозируется уже с июня", — добавил Пушкарев.

Он напомнил, что в Сочи продолжает действовать режим повышенной готовности. На горнолыжных курортах проводится работа, направленная на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер, для пресечения очередей на подъёмниках действует ограничение продажи ски-пассов, обеспечиваются условия для социальной дистанции.

"В целом зимний сезон в Сочи продолжает проходить в штатном режиме. Мониторинговые группы контролируют работу транспорта, объектов размещения и потребительской сферы. В усиленном режиме продолжают работу коммунальные службы. Для обеспечения высокой пропускной способности на автомобильных дорогах и во избежание возникновения заторовых ситуаций к патрулированию на пешеходных переходах привлекаются дружинники", — рассказал Пушкарев.