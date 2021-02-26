Согласно существующим требованиям, разрешено размещать не более одного человека в номере, за исключением сопровождающих лиц и членов семьи, что "существенно снижает возможности здравниц на прием всех желающих".

В то же время результаты работы санаторно-курортного комплекса и курортной инфраструктуры в условиях ограничений во время пандемии коронавируса "свидетельствуют о достаточности принимаемых мер для недопущения передачи и заражения коронавирусом отдыхающих и работников отрасли", говорится в сообщении.

"За период пандемии к нам в город-курорт Железноводск приехали подлечиться более 50 тыс. человек по путевкам на 14 дней, и только четыре их них болели коронавирусом и были сразу выявлены, изолированы и вылечены. Помимо этого, в городе-курорте низкий коэффициент распространения коронавирусной инфекции, который составляет 0.1. Аналогичная ситуация и в других городах-курортах Кавминвод", — процитировали в пресс-службе слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

"Мы готовы к снятию ограничений по заполнению санаториев и, не отказывая никому, принимать всех желающих, абсолютно минимизируя риска заболевания коронавирусом", — заявил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров по результатам анализа работы санаториев поддержал инициативу курорта и поручил проработать с Роспотребнадзором вопрос по смягчению ограничительных мер в работе санаториев для возможности принять на отдых всех желающих россиян.