При этом компания и регулятор обсуждали возможность улучшений еще раньше — примерно в течение двух лет, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Обсуждения начались в 2018 году до двух инцидентов с лайнерами Boeing 777 и Boeing 737 авиакомпаний United Airlines Holdings Inc. и Southwest Airlines Co.

В связи с различными дефектами потенциальных улучшений обшивки двигателя лайнера Boeing 777 компания "решила создать новый кожух вентилятора вместо попыток улучшить уже существующие", следует из документа FAA.

Отдельно регулятор сообщил, что оштрафовал Boeing на $6,6 млн в связи с невыполнением обязательств в рамках соглашения от 2015 года и для урегулирования двух претензий, окончательного решения по которым еще не вынесено.

Процесс улучшения деталей самолетов и получения одобрения от регулятора может занять несколько лет. Некоторые эксперты в области безопасности и регулятор становятся все более обеспокоены вопросом, достаточно ли эффективной является защита двигателя во время полетов.

Boeing сообщил, что продолжит следовать рекомендациям FAA относительно обшивки двигателя лайнеров 777.

Как сообщалось, в минувшую субботу у Boeing 777 авиакомпании United Airlines вскоре после взлета из аэропорта Денвера загорелся один из двух двигателей производства Pratt & Whitney (PW4000-112). Самолет, следовавший в Гонолулу с 231 пассажиром и 10 членами экипажа на борту, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) Роберт Сумвальт заявил, что повреждение лопастей вентилятора в двигателе, согласно предварительной оценке, могло произойти из-за усталости металла.

Сумвальт сказал журналистам, что пока нет ясности, является ли причина отказа двигателя PW4000 аналогичной отказу двигателя на другом рейсе той же авиакомпании на Гавайях в феврале 2018 года, когда было установлено, что сломалась лопасть вентилятора.