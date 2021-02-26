"Очень ограниченная возможность подачи заявлений на визы B1/B2 для лиц, которые имеют право не проходить визовое интервью, доступна в Генеральном консульстве США в Екатеринбурге", — сказал собеседник агентства.

Так, в некоторых случаях возможно получить визу без собеседования при соблюдении ряда требований.

"Консульские услуги остаются весьма ограниченными как в связи с правилами по обеспечению безопасности сотрудников и заявителей во время продолжающейся пандемии коронавируса, так и в связи с невыдачей российских виз американским сотрудникам для работы в дипломатической миссии США в России", — сообщили в Генконсульстве.

В марте 2020 года Генеральное консульство США в Екатеринбурге ограничило выдачу виз из-за пандемии COVID-19 на неопределенный срок. Сотрудники дипмиссии продолжают работать удаленно или в ограниченном объеме в консульстве.