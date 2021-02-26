"Для эксплуатации воздушных судов Ил-76ТД (по габаритам) и Boeing 737-800 (по нагрузке на покрытие) требуется реконструкция всех элементов аэродрома "Полярного", усиление искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП), устройство новых покрытий рулежных дорожек и перрона", — говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено обновление ИВПП. После работ ее длина составит 2,5 км. Кроме того, будет установлено новое ограждение, реконструированы патрульная дорога, рулежные дорожки и часть перрона длиной около 160 метров.

Во время реконструкции не планируется прекращать полеты воздушных судов.

Аэропорт "Полярный" расположен в 9 км от города Удачный. Из аэропорта выполняются региональные рейсы, а также прямые рейсы в Красноярск, Новосибирск и Москву.