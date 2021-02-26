"РФПИ объявляет о соглашении с Международной ассоциацией воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) о сотрудничестве в проектах по разработке технологических решений, которые поддержат восстановление международных авиаперевозок", — говорится в сообщении РФПИ в пятницу.

В нем отмечается, что IATA разрабатывает мобильное приложение IATA Travel Pass, которое призвано "помочь авиапассажирам в исполнении требований государственных регуляторов в сфере здравоохранения".

В свою очередь РФПИ "изучает проект по созданию цифрового продукта, который позволит учитывать результаты тестирования на коронавирус в России и другой ключевой информации медицинского характера для международных авиаперелетов".

"Партнерство между РФПИ и IATA направлено на разработку цифровых инструментов для безопасных путешествий и помощи авиапассажирам для исполнения требований стран прилета", — отмечается в сообщении.