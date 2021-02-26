В пятницу "Победа" начала продажу билетов на рейсы из "Шереметьево", которые откроются с 11 мая. Согласно сообщению, с мая будут выполняться полеты в Пермь и Чебоксары, в июне — в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталью, в июле — в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.

Как сообщалось, в мае "Победа", базовым аэропортом для которой сейчас является "Внуково", начнет выполнять рейсы из "Шереметьево". На рейсах будут использоваться Boeing 737, которые перейдут компании от материнского "Аэрофлота". Первые десять самолетов будут поставлены в этом году, оставшиеся 40 — в течение следующих двух лет. Те самолеты, которые сейчас базируются во "Внуково", останутся там же.

В дальнейшем предполагается, что "Победа" будет летать из "Шереметьево" по код-шеринговому соглашению с "Аэрофлотом".

У "Победы" сейчас 34 Boeing 737 Next Generation. Передача компании 50 таких же самолетов из парка "Аэрофлота" предусмотрена стратегией группы до 2028 года.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". В прошлом году перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей авиакомпанией в РФ.