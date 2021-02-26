"Данный поезд обеспечит расширение транспортной доступности населения, а также сократит время пути следования до городов Дальнего Востока", — говорится в сообщении.

Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве, на данный момент у Якутии нет прямого железнодорожного сообщения с Владивостоком.

"Для формирования основной схемы поезда требуется 14 цельнометаллических открытых вагонов с местами для лежания, 7 купейных штабных (вагонов — ИФ) с местами для перевозки маломобильных пассажиров, 7 купейных вагонов, а также 7 вагонов-ресторанов", — уточняется в пресс-релизе Минтранса.

По информации пресс-службы ЖДЯ, ориентировочно время в пути от Нижнего Бестяха до Владивостока составит 2,5 суток. Стоимость проезда в купейном вагоне составит от 7 тыс. рублей, в плацкартном — от 4,5 тыс. рублей.

На данный момент из Нижнего Бестяха организованы беспересадочные вагоны до Иркутска, Благовещенска и Хабаровска, а также до Нерюнгри.