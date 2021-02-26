Так, авиакомпания "Россия" с 3 марта приступает к полетам из Нижнего Новгорода в ОАЭ с частотой 1 раз в неделю по средам. Вылет из Нижнего Новгорода в 11:15, прибытие в международный аэропорт Дубай в 17:15. Вылет из Дубая — в 18:40, прибытие в Нижний Новгород — в 22:40. Время указано местное для каждого аэропорта. Полеты будут выполняться на воздушных судах Boeing-737 вместимостью 189 кресел.

Прямые рейсы в Анталью в марте запланировали четыре авиаперевозчика: Nordwind — с 14 марта, Azur — с 15 марта, Royal Flight — с 19 марта, Red Wings — с 30 марта.

Как сообщалось ранее, решением правительства РФ аэропорт Нижнего Новгорода получил разрешение возобновить обслуживание международных рейсов с 8 февраля. Первым международным направлением из нижегородской воздушной гавани после длительного перерыва стал маршрут в Армению — авиакомпания "Икар" (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) с 13 февраля открыла рейсы Нижний Новгород — Ереван. С 20 февраля к полетам в Ош (Киргизия) по субботам приступила авиакомпания Nordwind. Эта же авиакомпания с 3 марта начнет выполнять регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Бишкек (Киргизия).

АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" ("Стригино") контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", является основным запасным аэродромом московского авиаузла.