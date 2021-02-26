Прямые рейсы в Анталью в марте запланировали четыре авиаперевозчика: Nordwind — с 14 марта, Azur — с 15 марта, Royal Flight — с 19 марта, Red Wings — с 30 марта.
Как сообщалось ранее, решением правительства РФ аэропорт Нижнего Новгорода получил разрешение возобновить обслуживание международных рейсов с 8 февраля. Первым международным направлением из нижегородской воздушной гавани после длительного перерыва стал маршрут в Армению — авиакомпания "Икар" (Красноярск, торговая марка Pegas Fly) с 13 февраля открыла рейсы Нижний Новгород — Ереван. С 20 февраля к полетам в Ош (Киргизия) по субботам приступила авиакомпания Nordwind. Эта же авиакомпания с 3 марта начнет выполнять регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Бишкек (Киргизия).
АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" ("Стригино") контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", является основным запасным аэродромом московского авиаузла.