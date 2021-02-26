"Улучшающаяся эпидемиологическая обстановка позволяет постепенно снимать ограничения, связанные с COVID-19. В том числе это относится и к отмене временных рамок работы заведений общественного питания", — говорится в сообщении.

При этом в регионе сохраняется до 25 марта режим самоизоляции для людей 65 лет.

По данным министерства здравоохранения Астраханской области, в регионе зарегистрирован 28 тыс. 281 подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией (рост на 109 человека за минувшие сутки). Скончались 560 зараженных.