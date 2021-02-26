При этом компания не дала прогноз на 2021 год в связи с неопределенностью на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе группы, ее чистый убыток в минувшем году составил 6,92 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,72 млрд евро за 2019 год.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали убыток в размере 6,47 млрд евро.

Доналоговый убыток в 2020 году составил 7,81 млрд евро по сравнению с прибылью в размере 2,28 млрд евро годом ранее. Операционный убыток до вычета разовых статей составил 4,4 млрд евро против прибыли на уровне 3,3 млрд евро по итогам 2019 года.

Выручка группы рухнула на 69,4%, до 7,8 млрд евро с 25,51 млрд евро годом ранее при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне 8,08 млрд евро.

В четвертом квартале 2020 года чистый убыток IAG составил 1,36 млрд евро по сравнению с 99 млн евро за аналогичный период годом ранее. Доналоговый убыток составил 1,61 млрд евро против прибыли на уровне 6 млн евро годом ранее.

Выручка компании в октябре-декабре 2020 года сократилась на 79,1%, до 1,3 млрд евро с 6,2 млрд евро за аналогичный период в предыдущем году.

Объем пассажирских перевозок в четвертом квартале 2020 года составил 26,6% от показателя за 2019 год, за весь 2020 год — 33,5% от показателя за предыдущий год.

В сообщении компании говорится, что результаты "отражают серьезные последствия пандемии COVID-19 на ее бизнес".

Флот IAG насчитывает около 600 самолетов, которые выполняют перелеты почти по 280 направлениям, перевозя ежегодно порядка 118 млн пассажиров. В группу входят авиакомпании Aer Lingus (Ирландия), British Airways (Великобритания), Iberia (Испания), лоукостеры Level и Vueling.

Акции IAG прибавляют в цене 4,4% на торгах в пятницу. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 21,5%.