«Во время праздничных выходных львиная доля трат россиян в туристических поездках по стране пришлась на заведения общепита: в кафе и ресторанах популярных туристических направлений они оставили почти 6 млрд рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее, и на 13% больше, чем за тот же период предыдущей недели», — сообщает в пятницу пресс-служба банка.

По его данным, в два раза по сравнению с прошлым годом, до 589 млн рублей, выросли расходы россиян на развлечения в поездках – кино, театры и концерты. Это на 43% больше, чем неделей ранее.

«Так же выросли расходы на гостиницы, достигнув 238 млн рублей: это на 42% больше, чем годом ранее, и на 32% выше, чем на прошлой неделе. В 2,6 раза год к году и на 85% по сравнению с предшествующей неделей увеличились расходы россиян на аренду автомобилей. При этом расходы на авиаперелеты и туры уменьшились на 48% год к году и составили всего 270 млн рублей», — говорится в сообщении.

Многие москвичи и жители европейской части России на праздники отправились в путешествие по Золотому кольцу России. По данным ВТБ, в заведениях общепита Владимира, Суздаля, Ярославля и других городов популярного туристического маршрута гости оставили почти 8 млн рублей – примерно в 3 раза больше, чем в этот же период год назад. Также в 2,7 раза, до 3,5 млн рублей, выросли траты путешественников на бронирование местных гостиниц. Всего же туристические расходы в городах Золотого кольца увеличились в 2,5 раза год к году и составили 12,5 млн рублей.

Вдвое больше, чем годом ранее, туристы потратили и на пяти наиболее популярных горнолыжных курортах.

«Расходы там составили за три дня 33 млн рублей – на 114% больше, чем годом ранее, и на 16% больше, чем за предыдущие выходные. Больше всего туристы потратили на размещение – 21 млн рублей. Это в 2,4 раза превышает расходы на прошлогодних февральских праздниках. На развлечения лыжники и сноубордисты потратили в три раза больше, чем годом ранее. Расходы на кафе и рестораны увеличились в два раза – до 7,4 млн рублей. Траты на авиабилеты и туры выросли к прошлому году на 8%, до 3,3 млн рублей», — сообщает ВТБ.

В Петербурге траты по основным туристическим категориям также выросли на 36% год к году и достигли 185 млн рублей. Наиболее значительно увеличились траты в кафе и ресторанах – в два раза, до 60 млн рублей. На 57%, до 85 млн рублей, увеличились расходы туристов на гостиницы. При этом снизилась выручка театров, кино и концертных залов, наполняемость которых по-прежнему ограничена из-за эпидемиологической ситуации.

Как следует из данных эквайринга ВТБ, в разы нарастил выручку курортный кластер Краснодарского края. Расходы туристов там выросли в 2,4 раза к прошлому году и достигли 150 млн рублей. Свыше 105 млн рублей путешественники оставили в заведениях общепита – в три раза больше, чем год назад. В 2,7 раза увеличился оборот кубанских гостиниц – до 36 млн рублей. По остальным ключевым категориям трат также зафиксирован рост в несколько раз. Кратно увеличились и траты путешественников в Екатеринбурге, на Байкале и Алтае. Более скромный рост – на несколько десятков процентов – зафиксирован в традиционно популярных у туристов Казани и Нижнем Новгороде.