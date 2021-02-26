Снимки были сделаны по заказу руководства Петроградского Совета сотрудниками фотоателье братьев Булла. На них запечатлены вооруженные отряды, принимавшие участие в подавлении восстания, руководители правительственных сил (военный комиссар Южной группы войск Ворошилов, начальник Сводной стрелковой дивизии Дыбенко), последствия боевых действий в Кронштадте и Ораниенбауме.
"Часть снимков носит постановочный характер и сделана после окончания вооруженного столкновения. Благодаря мастерству их авторов, фотографии передают атмосферу и яркие детали тех трагических событий", — говорится в сообщении.
Экспонаты музея, связанные с кронштадтскими событиями, будут также представлены на выставке "Кронштадтское восстание. Март 1921 года" в рамках выставочного проекта "Кронштадтский лед".
В условиях Гражданской войны и экономической разрухи среди матросов Балтийского флота и гарнизона крепости на острове Котлин развернулось движение, направленное против политики правящей партии большевиков. Основными требованиями кронштадтцев стали свободные выборы в Советы для левых социалистических партий и отмена чрезвычайной продовольственной политики, прежде всего продразверстки.
Большевистское руководство объявило движение контрреволюционным белогвардейским мятежом и потребовало немедленной и безоговорочной капитуляции. На подавление Кронштадта были направлены войска. В результате боевых действий и последовавших репрессий погибли несколько тысяч человек, еще около 8 тысяч восставших ушли по льду Финского залива в Финляндию.
В основу выставки легла коллекция фотографий, поступившая в Музей Революции в 1926 году.