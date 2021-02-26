Как сообщает пресс-служба музея, посетителям покажут фотографии, которые запечатлели это событие времен Гражданской войны.

Снимки были сделаны по заказу руководства Петроградского Совета сотрудниками фотоателье братьев Булла. На них запечатлены вооруженные отряды, принимавшие участие в подавлении восстания, руководители правительственных сил (военный комиссар Южной группы войск Ворошилов, начальник Сводной стрелковой дивизии Дыбенко), последствия боевых действий в Кронштадте и Ораниенбауме.

"Часть снимков носит постановочный характер и сделана после окончания вооруженного столкновения. Благодаря мастерству их авторов, фотографии передают атмосферу и яркие детали тех трагических событий", — говорится в сообщении.

Экспонаты музея, связанные с кронштадтскими событиями, будут также представлены на выставке "Кронштадтское восстание. Март 1921 года" в рамках выставочного проекта "Кронштадтский лед".

В условиях Гражданской войны и экономической разрухи среди матросов Балтийского флота и гарнизона крепости на острове Котлин развернулось движение, направленное против политики правящей партии большевиков. Основными требованиями кронштадтцев стали свободные выборы в Советы для левых социалистических партий и отмена чрезвычайной продовольственной политики, прежде всего продразверстки.

Большевистское руководство объявило движение контрреволюционным белогвардейским мятежом и потребовало немедленной и безоговорочной капитуляции. На подавление Кронштадта были направлены войска. В результате боевых действий и последовавших репрессий погибли несколько тысяч человек, еще около 8 тысяч восставших ушли по льду Финского залива в Финляндию.

В основу выставки легла коллекция фотографий, поступившая в Музей Революции в 1926 году.